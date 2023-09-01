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Gündem Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama
Gündem

Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Yeniakit Publisher
2023-09-01 13:01:00 -
Türkiye'de yeni bir salgın mı başladı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Mardin'de açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ishalle ilgili sevklerin arttığı yönündeki soruya, 'Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor.' cevabını verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'de açıklama yaptı.

Bakan Koca, kuduz aşısı açısından bir bir sorun olmadığını söyledi.

"Bir salgından söz edemeyiz"

İshal ile ilgili sevklerin arttığı yönündeki soruyu cevaplayan Koca, "Bir salgından söz edemeyiz. Salgın, ishal, kusma şikayetleri takip ediliyor." dedi.

E-Reçete düzenlemesine ilişkin konuşan Koca, "TC vatandaşı olan hiçbir kimseye reçete yazımı söz konusu değil. Reçetenin anlaşılır olması için yapılmış bir düzenlemedir." ifadelerini kullandı.

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