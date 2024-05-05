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Siyaset Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular
Siyaset

Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-05-05 23:05:00 -
Türkiye'de yeni bir parti daha kuruluyor! İsmini duyurdular

İYİ Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, yeni parti kuracağını açıkladı. Akşener'le yollarını ayıran Halaçoğlu yeni kuracağı partinin ismini de duyurdu.

MHP'den ayrıldıktan sonra Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin kurucularından Yusuf Halaçoğlu, bugün Ankara'da partisinin kurucular kurulu üyeleriyle birlikte bir araya geldi. "Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti" diyen Halaçoğlu kurulacak partinin ismini de açıkladı.

Partisinin ismini açıkladı

İşte Halaçoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Her şeyin ülkemiz yararına olsun istiyoruz. Ülkemizin içine düştüğü şuan ki belirsizlik bize yeni bir parti kurdurmaya sevk etti. İsmini de istedik ki Türkçe bir isim olsun ve anlamı da olsun. Onun için de 'Kutlu' olsun dedik ve 'Kutlu' oldu partimizin ismi. Bu ülkenin düze çıkması için ne gerekiyorsa onu yapacak bir parti kurmaya çalıştık ve çok güzel bir ekibimiz var. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz biz vatanseveriz."

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