Ekonomi Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı
Ekonomi

Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Türkiye'de yastık altındaki para miktarı ağızları açık bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Vatandaşlarımızın yastık altında 640 milyar doları olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Türkiye’nin uluslararası rezervler alanında önemli bir tampon inşa ettiğini ve bankacılık sektörünün yüzde 17 sermaye yeterlilik oranıyla son derece sağlıklı olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın sisteme dahil olmayan birikimlerine de dikkat çekti. Bakan Şimşek, Sakarya’da düzenlenen "Uluslararası Ekonomi Zirvesi"nde, Türkiye'de yastık altında tutulan tahmini para miktarını da açıkladı.

Bakan Şimşek şunları söyledi:

 

"Ülkemizi yeniden güçlü bir şekilde konumlandırabileceğiz. Şokun başlangıcında uluslararası rezervler alanında önemli bir tampon inşa etmiştik. Rezervlerimiz oldukça yüksek bir düzeyde, bankacılık sektörü de sağlıklı.

 

Sermaye yeterlilik oranı şu anda yüzde 17 civarında. Vatandaşlarımızın programa olan güveni tam. Bugün bir çalışma okudum. Bir tahmine göre, vatandaşlarımızın yastık altındaki birikim miktarı 640 milyar dolar civar olduğu öngörülüyor.

 

Bu sistemde olsa tabii sistemin kırılganlığı çok daha az olurdu. Vatandaşımızın altına tarihi bir ilgisi var.

Maalesef sistem dışında ciddi birikimler var ama talebin düşük olması makul.

Temeller sağlam olduğu için ateşkesle birlikte risk primimiz tekrar hızlı bir şekilde düşüşe girdi."

