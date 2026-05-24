  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörsüz Türkiye’de sıcak gelişme! DEM Parti heyeti İmralı’da İran basınından Hürmüz iddiası: Mutabakatta ABD protokolü yok Yolsuz Ekrem'den sokak provokasyonu! Cezaevinden vatandaşı galeyana getiriyor! Pezeşkiyan: "Nükleer silah peşinde değiliz ama…" Geri adım atmayacağız Özgür Özel’e Haçlı efendilerinden destek Yetkisiz yönetim bayramlarını zehir etti! CHP genel merkezinde emekçiler mağdur Polis zorla CHP Genel Merkezi'ne girdi, Mansur Yavaş ortaya çıktı: Buradan bir kez daha sesleniyorum... ABD-İran anlaşması İsrail’i bağlamayacak Danışıklı barış Provokatörlerden güvenlik güçlerine saldırı! Çevik kuvvet CHP Genel Merkezi’ne girdi, hukuk tanımazlar binadan çıkarıldı Murat Emir’den açıklama! CHP İçişleri Bakanı ile görüştü
Gündem CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!
Gündem

CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkeme kararı sonrası CHP Genel Merkezi’nde sokağı karıştırmaya çalışan ve asimetrik bir kaos peşinde koşan vandallara karşı soruşturmanın kapsamını genişletti.

Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü kılıfı altında terör estirenlerin işlediği suçları tek tek sıralayarak adaletin nefesini provokatörlerin ensesinde hissettirdi. Yargı kararına direnmek için her yolu mübah gören gözü dönmüş zihniyetin çıkardığı taşkınlıklar, bağımsız Türk mahkemeleri tarafından en ağır suç maddeleriyle masaya yatırıldı.

Polise Şiddet Uygulayanlara Ve Kaos Çıkaranlara Af Yok!

Genel merkez önünde toplanarak devletin kanunlarını hiçe sayan eylemciler hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Bununla da yetinmeyip tahliye prosedürünü uygulamaya çalışan kahraman emniyet güçlerine yönelik taşlı, sandalyeli ve fiziki saldırılarda bulunan, yangın tüpü sıkan zorbalar hakkında da ‘görevli memura direnme’ suçundan soruşturma açıldı.

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği
Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun ekibi hızlı başladı: CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel temizliği

Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu!
Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu!

Gündem

Koltuk kavgası bitti, eski yönetim geri döndü! Kılıçdaroğlu'nun kurmayları işgal edilen CHP Genel Merkezi'ne el koydu!

CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı
CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı

Gündem

CHP’li milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun konutunda toplandı

AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!
AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!

Gündem

AK Parti'den CHP'li belediyeye zehir zemberek aşevi tepkisi! Yolsuzluk ve kara para iddiaları Eskişehir'i sallıyor!

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

meleknur

RAHMETLİ NECMETTİN ERBAKAN HOCANIN PARTİSİ DEFALARCA KAPATILDIĞI HALDE BİLE BÖYLE BİR DAVRANIŞ, TAVIRLARI, KARGAŞA BİLE ÇIKARMADILAR. KANUN NE DERSE O DEDİLER!

devir zaman cok az kaldı

her kes ne ekiyorsa onu bicer zaman cok önemli
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23