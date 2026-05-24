CHP eylemcilerine yargı darbesi! Polise saldıran ve vatandaşın üzerine araç süren zorbalara soruşturma!

Başsavcılık, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü kılıfı altında terör estirenlerin işlediği suçları tek tek sıralayarak adaletin nefesini provokatörlerin ensesinde hissettirdi. Yargı kararına direnmek için her yolu mübah gören gözü dönmüş zihniyetin çıkardığı taşkınlıklar, bağımsız Türk mahkemeleri tarafından en ağır suç maddeleriyle masaya yatırıldı.

Polise Şiddet Uygulayanlara Ve Kaos Çıkaranlara Af Yok!

Genel merkez önünde toplanarak devletin kanunlarını hiçe sayan eylemciler hakkında ‘2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı. Bununla da yetinmeyip tahliye prosedürünü uygulamaya çalışan kahraman emniyet güçlerine yönelik taşlı, sandalyeli ve fiziki saldırılarda bulunan, yangın tüpü sıkan zorbalar hakkında da ‘görevli memura direnme’ suçundan soruşturma açıldı.