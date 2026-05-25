“Vatan hainleri” 32 milyonluk yatırımı engelledi Kaçak elektrikçiler direkleri parçaladı

Dicle Elektrik tarafından Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar Mahallesi'nde başlatılan 32 milyon lira tutarındaki yatırım engellendi. Mahalleye sevk edilen çok sayıda beton direğin henüz dikim işlemi yapılmadan kırılarak kullanılamaz hale getirilmesi üzerine Dicle Elektrik, muhtar C.E. ile olaya karıştığı iddia edilen kişiler hakkında Mazıdağı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şirket ayrıca Mazıdağı kaymakamlığına da şikayette bulunarak kamu hizmeti niteliğindeki enerji altyapısına zarar verilmesine ilişkin sürecin takipçisi olacağını bildirdi. Şirket verilerine göre kaçak kullanım oranının yüzde 96 seviyesinde olduğu mahallede, elektrik tüketimi Türkiye ortalamasının 8,5 katına ulaşırken, son 3 yılda kaçak tüketimin maliyetin yaklaşık 50 milyon lirayı buldu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, kaçak elektrik kullanımının yoğun olduğu bölgelerde altyapı yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Balpınar Mahallesi'nde eskiyen şebekenin yenilenmesi, enerji hatlarının modernize edilmesi ve can ile mal güvenliği açısından risk oluşturan mevcut sistemin değiştirilmesi amacıyla 32 milyon lira tutarında yatırım planlandı. Ancak çalışmalar kapsamında mahalleye getirilen beton direklerin kırılarak kullanılamaz hale getirilmesi, yatırım sürecini sekteye uğrattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Yaşanan olayların ardından Dicle Elektrik, muhtar C.E. ile direklere zarar verdiği iddia edilen kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şirket ayrıca ilçe kaymakamlığına da şikayette bulunarak yatırım çalışmalarının engellenmesine ve kamu hizmeti niteliğindeki enerji altyapısına zarar verilmesine ilişkin sürecin takipçisi olacağını bildirdi. Olayla ilgili adli sürecin başladığı öğrenildi.

KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMI ZİRVEDE

Dicle Elektrik verilerine göre Balpınar Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanım oranı yüzde 96 seviyesinde bulunuyor. Mahalledeki elektrik tüketiminin Türkiye ortalamasının yaklaşık 8,5 katına ulaştığı, bu tüketimin büyük bölümünün ise kaçak yollarla gerçekleştiği kaydedildi. Yetkililer, söz konusu tablonun düzenli ödeme yapan aboneleri, kamu kaynaklarını ve bölgedeki enerji arz güvenliğini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

KAÇAK MALİYETİ 50 MİLYON LİRA

Şirket kayıtlarına göre Balpınar Mahallesi'nde son 3 yıl 4 aylık süreçte kaçak yollarla tüketilen elektriğin maliyeti yaklaşık 50 milyon lira olarak dikkati çekiyor. Yüksek kaçak kullanım nedeniyle mevcut şebekenin sürekli aşırı yük altında çalıştığı, bunun da yangın, elektrik çarpması ve büyük çaplı arıza risklerini artırdığı ifade edildi. Köyde kaçak taramasına ve teknolojik yatırımların yapılmasına engel olduğunu belirten Dicle Elektrik yetkilileri, mahallede planlanan yatırımın kaçak tüketimin önlenmesinin yanında, eskiyen şebekenin oluşturduğu can ve mal güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasında büyük önem taşıdığını vurguladı.

YATIRIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR

Kaçak kullanımın önüne geçmek ve bölgedeki enerji altyapısını güvenli hale getirmek amacıyla hazırlanan 32 milyon lira tutarındaki yatırım kapsamında Balpınar Mahallesi'ne sevk edilen çok sayıda beton direğe, bağlantı elemanlarına henüz dikim işlemleri tamamlanmadan zarar verildi. Ayrıca dikim için kazılan çukurlar da kapatıldı. Kaçak elektrik kullanmakta ısrar eden kişiler tarafından kırılarak kullanılamaz hale getirilen direklerin maliyetinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu öğrenildi.