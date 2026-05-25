Yavuz Bingöl 15 Temmuz dizisinde! Canlandıracağı 'karakter'siz duyanları şaşırttı!

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl TRT 1 için hazırlanan 15 Temmuz konulu "Asırlık Gece"nin oyuncu kadrosuna katıldı. Yavuz Bingöl, projede FETÖ firarisi Adil Öksüz’ü canlandıracak. Miray Yapım imzalı ve 15 bölümden oluşan dizinin çekimlerine geçen cuma günü Ankara'da başlandı. Cihan Sağlam ile Ahmet Toklu’nun yönettiği, her bölümünde farklı bir hikayenin işleneceği yapımda Erkan Petekkaya da Kara Kuvvetleri Eski Komutanı Salih Zeki Çolak rolüyle yer alıyor.

BAŞKA BİR TRT YAPIMINDA DAHA OYNAYACAK

Farklı bir projede daha rol alacak olan Yavuz Bingöl, aynı zamanda TRT’nin dijital platformu tabii’de yayınlanacak olan, başrolünü Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği "Espiyonaj" dizisinde istihbarat başkanı karakterini oynayacak.