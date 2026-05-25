Kılıçdaroğlu o isimleri affetmeyecek! İhraçlar yolda

CHP’de 38. Olağan Kurultay sürecine ilişkin tartışmaların ardından parti içi gerilim yeniden yükseldi.

Parti kulislerinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yapılan görüşmeler ve disiplin sürecine ilişkin iddialar gündemin ilk sıralarına yerleşti.

POLAT’TAN DİSİPLİN MESAJI

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, parti içindeki tartışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ağır ifadeler kullananların disipline sevk edileceğini söyledi.

Polat, “Kemal Bey’e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir” diyerek sürecin tavizsiz işletileceği mesajını verdi.

DÖRT İSİM İDDİASI

Kulislerde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özgür Özel ile yaptığı görüşmede bazı milletvekilleriyle ilgili talepte bulunduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Kılıçdaroğlu, Özel’e yakınlığıyla bilinen dört ismin partiden uzaklaştırılmasını ya da istifa ettirilmesini istedi.

Özgür Özel’in ise bu talebe olumlu yaklaşmadığı ileri sürüldü.

İHRAÇ LİSTESİ KULİSLERDE

Gazeteci Sinan Burhan da katıldığı televizyon programında, Kılıçdaroğlu’na yakın ekibin disipline sevk edilmesini istediği bazı milletvekillerine ilişkin liste hazırladığı yönünde kulis bilgisi paylaştı.

Burhan, listede yolsuzluk, usulsüzlük, hakaret ve küfür iddialarıyla gündeme gelen isimlerin bulunduğunu savundu.

PARTİ İÇİ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

CHP’de kurultay süreci, mutlak butlan tartışmaları ve parti içi güç mücadelesi yeni bir disiplin krizine dönüşmüş durumda.

Önümüzdeki günlerde genel merkez yönetiminin ve Kılıçdaroğlu cephesinin atacağı adımların, parti içindeki dengeleri belirlemesi bekleniyor.