Savcı Sayan Özel ve ekibinin yüzüne gerçekleri böyle vurdu! “Boşuna uğraşmayın CHP’de patron Kılıçdaroğlu’dur”
Eski Ağrı Belediye Başkanı, eski CHP’li Savcı Sayan, mahkeme kararı ile CHP Genel Merkezi’nden atılan Özgür Özel ve ekibinin yüzüne gerçekleri fena vurdu.
Sosyal medya hesabından CHP’deki çekişmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Savcı Sayan, “Türkiye’nin dört bir yanında milyonların, yüz binlerin katıldığı mitingler yapıyoruz” dediniz. Ancak genel merkezin önünde, marjinal partileri saymazsak, 1000 kişiyi dahi toplayamadınız. Demek ki CHP içindeki gücünüz bu kadar. Boşuna uğraşmayın; CHP’de patron Kılıçdaroğlu’dur” ifadelerine yer verdi.