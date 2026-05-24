İşte itiraf diye buna denir! Herzog kendi toplumlarındaki vahşeti "korkunç bir hayvanileşme süresi" olarak nitelendirdi!

İşgalci İsrail rejiminin sözde Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Batı Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmayla kendi toplumlarının asimetrik bir şekilde içine düştüğü barbarlığı ve faşizmi resmen itiraf etti. İsrail toplumunda şiddet ve aşırılığın tehlikeli boyutlara ulaştığını gizleyemeyen Herzog, fanatik Yahudi grupların Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsal mekanlarını hedef aldığını ve işgal altındaki Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden yerleşimci çetelerin saldırılarının ciddi şekilde arttığını söyledi.