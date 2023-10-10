Türkiye'de yaşayan Ruslar panikte! Evlerini bir anda satmaya başladılar, sebebi...

Moskovskiy Komsomolets gazetesi Antalya'da artan hayat pahalılığı nedeniyle şehirdeki Rus nüfusta panik başladığını yazıyor. Habere göre Ruslar her gün sosyal medya üzerinden zamlara işaret eden etiketler paylaşıyor. "Taşınma nedeniyle satıyorum" ilanlarında da artış söz konusu.



Şehirde yaşayan Rusları zor durumda bırakan bir etken de rubledeki değer kaybı. Bir yıl önce 1 TL 3,2 ruble iken şimdilere 3,7 ruble.



Haberin yazarı Yelizaveta Lujbina, denize uzak bir noktada yaşadığını ve semtinde kiraların 12 bin TL'den başladığını aktarıyor. Daha turistik semtlerde ise kira 20 bin TL, yani 72 bin rubleden başlıyor.

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