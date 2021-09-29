Türkiye’de yaşayan bazı Filistinlileri kim kaçırıyor?

Türkiye'de yaşayan Filistinlilerin İsrail istihbarat teşkilatı Mossad tarafından kaçırıldığı iddialarının Filistin'de gündem maddelerinden biri olduğu bildiriliyor.

Türkiye'de yaşayan Filistinlilerin kaybolmasıyla ilgili Mahmud Abbas yönetiminin açıklama talep ettiği, Türkiye tarafının yapılan bilgilendirmede ise kaybolan Filistinlilerin kendileri tarafından gözaltına alınmadığının ifade edildiği öne sürülüyor.

Ancak Türk makamları kaybolan Filistinlilerle ilgili olarak resmi bir açıklama yapmış değil.

Birden fazla Filistinlinin Türkiye'de ortadan kaybolduğuna dair iddialar ve bu konuda Türkiye'nin bilgilendirme notu, Filistinlilerin Mossad tarafından kaçırılmış olabileceği ihtimallerini güçlendiriyor.

Çocukları Türkiye'de bulunup kaybolan Filistinli ailelerin talebi, Mahmud Abbas yönetimi harekete geçti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı bu konuda Türk yetkililerle temasa geçildiğini, Filistin'in Türkiye elçisinin de bu konuda yoğun biçimde çalıştığını açıkladı.

"Türkiye makamlarıyla işbirliği içindeyiz"

Filistin Dışişleri Bakanı Ahmed ed-Dik, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in de aktif biçimde kaçırılan Filistinlilerin bulunma çalışmalarında yer aldığını, Türk makamlarla bu konuda 24 saat işbirliği içerisinde çalıştıklarını belirtti.

Filistin kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, ilgili Türk makamlarına kaybolan Filistinlilerin akıbetinin sorulduğu, gözaltına alınıp alınmadıklarının, tutuklanıp tutuklanmadıklarının da incelenmesinin talep edildiği bildirildi.

Fakat açıklamaya göre Türk yetkililer, kayıp olduğu belirtilen Filistinlilerin gözaltına alınmadığını veya tutuklanmadıklarını, nerede olduklarına dair Türk yetkililerde bir bilgi olmadıklarını ilettiler.

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de kaybolmalarla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye'nin topraklarında bulunan herkes, özellikle Filistinliler için ileri derecede güvenlik hassasiyetinin bulunduğunu, kayıpların bulunması için Filistinli yetkililerle beraber canla başla çalışacaklarını" kaydetti.

"Daha önce böyle bir kaybolma olayı yaşamadık"

İstanbul'daki Filistin Topluluğu'nun başkanı Hazım Anter Filistinlilerin kaybolmasına dair Hayat Radyosu'na yaptığı açıklamada şunlara değindi:

- İstanbul'da bir buçuk milyondan fazla Arap var ve hiçbirinin bu şekilde kaybolması sorunuyla daha önce karşılaşmamıştık.

- İnsanlara buradaki durumun normalde istikrarlı ve güvenli olduğunu garanti ediyoruz.

- Kaybolan Filistinlilerden 2'si üniversite öğrencisi, biri Konya'da tıp, diğeri İstanbul'da mühendislik okuyor.

- Kayıplardan biri Türkiye'deki Filistin okullarında bir öğretmen.

- Türkiye tarafı soruşturma sürecinin güvenliği ve gizliliği için bazı bilgileri saklıyor.

- Bu kaçırmaların arkasında mafyanın fidye alma niyeti olduğunu hiç düşünmüyorum.

- Olayın üçüncü gününden itibaren Filistin büyükelçiliğinde kriz masası oluşturuldu.

- Dün Türk Dışişleri Bakanlığı ve diğer yetkililerle ile bir görüşme yapıldı. Kayıp kişilerin Türkiye tarafından alınıp alınmadığı konusunda resmi bilgi istendi ve cevap bekliyoruz.

İstanbul'da yaşayan Filistinli Yahya el-Ferra Facebook hesabından yaptığı açıklamada şunlara değindi:

"Birkaç dakika önce Filistinli yakın bir arkadaşım nefes nefese Beylikdüzü ilçesinin Beykent semtindeki evine dönerken beni aradı.

Arkasında hareket eden beyaz ve ön kısmında 2, arka kısmında 2 kişi bulunan arka kapısı bir araçtakiler arkasından Türkçe "Gel gel" diyerek peşinden gelmiş, o da kaçmış. Birden bire telefonunu çıkarıp aracın fotoğrafını çekip ona bir şey olursa diye WhatsApp'ta ilk gördüğü kişiye göndermiş.

Arkadaşım ilgilenenler için şimdi beni haberdar etti."