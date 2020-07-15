Türkiye'de vefat eden Somali eski Başbakanı Farah'ın naaşı memleketine uğurlandı

ANKARA (AA) - Türkiye'de yaklaşık 14 aydır kanser tedavisi gören ve 12 Temmuz'da Ankara'da vefat eden Somali eski Başbakanı Hassan Abshir Farah'ın naaşı, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen resmi törenle memleketine uğurlandı.

Büyük Şeref Salonu'nda düzenlenen törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Somali'nin Ankara Büyükelçisi Jama Abdullahi Muhammed ve Somali-Somaliland Özel Temsilcisi Büyükelçi Olgan Bekar'ın da aralarında bulunduğu Türk ve Somalili yetkililer ile Farah'ın ailesi katıldı.

Farah'ın naaşı, Somali hükümetince kiralanan özel bir uçağa resmi törenle yerleştirilerek Mogadişu'ya gönderildi.

Mogadişu'da 1943 yılında dünyaya gelen Hassan Abshir Farah, genç bir subay olarak 1969'da Siad Barre ile birlikte hareket ederek siyasi kariyerine başlamıştı. 1973-1976 ve 1982-1987 yılları arasında iki sefer Mogadişu Valisi olan Farah, 2001-2003 yılları arasında başbakanlık yaptı.



