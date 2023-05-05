Türkiye'de üretiliyor, tamı tamına 80 ülkede kullanılıyor

TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, Aselsan ve STM gibi devletin ağırlıkta olduğu kurum ve kuruluşlar ile birlikte özel sektörün de savunma sanayiinin birçok alanında dünya çapında rekabette öne çıktığına işaret eden Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, sistemlerini 80 ülkeye ihraç eden, 23 ülkenin silahlı kuvvetlerinin kapısını çaldığı Sarsılmaz’ı köşesine taşıdı.

Çelik, “Türkiye'de üretiliyor, 80 ülkede kullanılıyor” başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği başarılar artık dünyanın dikkatini daha fazla çekiyor. TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, Aselsan ve STM gibi devletin ağırlıkta olduğu kurum ve kuruluşlar ile birlikte özel sektör de endüstrinin birçok alanında dünya çapında rekabette öne çıkıyor. Mutlaka altı çizilmesi gereken başarılara imza atan bir kuruluşumuz da 142 yıllık geçmişe sahip Sarsılmaz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Düzce’deki merkezlerini ziyaret ederek son çalışmaları inceleme fırsatı buldum.

Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş ve diğer yöneticilerle bir araya geldim ve faaliyetler hakkında notlar aldım. Latif Aral Aliş, sistemlerini 80 ülkeye ihraç ettiklerini, 23 ülkenin silahlı kuvvetlerinin Sarsılmaz’da Türk mühendis ve işçiler tarafından geliştirilen sistemleri kullandıklarının altını çizdi. Yerli ve milli kavramlarına uygun formatta geliştirilen ürünler “Made in Türkiye” damgasının haklı gururunu Afrika’dan Ortadoğu ve Kafkaslara kadar geniş coğrafyalara taşıyor.

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Sarsılmaz, silah sektöründe tabanca, makineli tabanca, piyade tüfeği ve makineli tüfek tasarım ve üretimi geliştiren bir kuruluş. Zırhlı personel taşıyıcılarından ATAK helikopterlerine kadar bir dizi platformda vurucu gücü sağlayan üretimler Sarsılmaz’a ait. Güçlü tasarımcı ve mühendis kadrosuyla gerçekleştirilen AR-GE faaliyetleri kısa süre önce Sarsılmaz’a 12.7 mm Makineli Tüfek Tasarım Veri Paketini hazırlama ve silahı üretme projesini kazandırdı. (…)”