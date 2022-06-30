Türkiye'de üretildi! Dünyadan talep yağıyor

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen ve kısa sürede önemli ihracat başarısına ulaşan Canik M2 QCB ağır makineli tüfek, yakın zamanda Türkiye'de envantere girecek, kısa süre içinde daha hızlı versiyonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Canik markasıyla dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden biri haline gelen Samsun Yurt Savunma, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu ATO Congresium’daki SEDEC etkinliğinde, uçaksavar Canik M2 QCB, Mete tabancası, ateşli silah aksesuarlarının yer aldığı bir dizi ürünü sergiledi.

Samsun Yurt Savunma Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Müdürü Gençay Gençer, AA muhabirine, etkinlik kapsamında çok sayıda delegasyonla bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Yabancı delegasyonların katılımıyla etkinlikte önemli bir ihracat potansiyeli oluştuğuna işaret eden Gençer, bu nedenle SEDEC'te yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Dünyadaki en zor makineli tüfeklerden biri"

Özellikle Canik M2 QCB'nin sadece kendileri için değil, Türkiye için de önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Gençer, şöyle konuştu:

"Tamamen yurt dışına bağımlı olduğumuz bir üründü, artık yüzde 100 yerli ve milli. Platform makineli tüfeği genel konsepti altında bir ağır makineli tüfek. Halk arasında uçaksavar olarak da biliniyor. 12,7 x 99 milimetre çapında mühimmatı bulunuyor. Her türlü platforma entegre edilebiliyor. Platformsuz olarak piyadelerimiz de kullanabiliyorlar. Her türlü platforma entegre edilebilmesi dolayısıyla stratejik bir ürün.

Kuzeyimizde bir savaş var, birçok bölge savaşları oluyor. Silahlar platformlarla bir yerden bir yere gidiyor. Büyük kalibreleri ne kadar hareketli şekilde bir yerden bir yere taşıyabiliyorsanız o kadar stratejik önem kazanıyor. M2 QCB ile 3,5 yıllık bir çabanın ödül kısmındayız. Çok zorlu bir serüveni geride bıraktık. Yapması ve kalifiye etmesi dünyadaki en zor makineli tüfeklerden birisi."

6 ayda 10'dan fazla ülkeye ulaştı

Tüfeğin ihracat potansiyelinin çok yüksek oluğunu belirten Gençer, birçok ülkeden sipariş aldıklarını bildirdi. Teslimatın da geçen yılın sonunda başladığı bilgisini veren Gençer, "Kafkasya, Orta Doğu ve Batı Afrika'dan birçok ülkeye şu an teslimatları gerçekleştirdik. Teslimatlar yakın zamanda ülkemizle devam edecek." dedi.

Canik M2 QCB'nin 6 ayda 10'dan fazla ülkeye gönderildiğini aktaran Gençer, halen 2 bin 500 adetlik siparişe sahip olduklarını kaydetti.

Projenin bundan sonraki seyrine ilişkin de bilgi veren Gençay Gençer, "Önümüzdeki 8-10 aylık dönem, M2 imalatı için dolu durumda. Bu da bizler için sevindirici, ülkemiz için katma değer kazandırmış olacağız. Bununla beraber silahın yeni varyantlarıyla da bu katma değeri artırmayı düşünüyoruz. Öncelikli olarak bu modelin M2F dediğimiz biraz daha hızlı versiyonu yakında piyasaya sürülecek. Ardından M3 isimli daha hızlı bir versiyonu 2023'ün ilk çeyreğinde kullanıma sunulacak." diye konuştu.