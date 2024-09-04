Türkiye'de tıbbi bitki sınıfına alındı! Doğanın kansersavar meyvesi: Böbrek yetmezliğine kadar her derde deva

Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne 3 yıl önce başvuran ve aldığı hibe desteğiyle Yaylabaşı Mahallesi'nde yer alan bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Esra Cahyir Evrensel, Erzincan'da aronya yetiştiren ilk kadın girişimci olarak “ilk hasat” heyecanı yaşadı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uzman Eller Projesi'ne 3 yıl önce başvuran ve aldığı hibe desteğiyle Yaylabaşı Mahallesi'nde yer alan bahçesine 3 bin aronya fidanı diken Esra Cahyir Evrensel, Erzincan'da aronya yetiştiren ilk kadın girişimci olarak “ilk hasat” heyecanı yaşadı.

Yaşamını Ankara'da sürdüren ancak süper meyveyi memleketi Erzincan'da yetiştiren Evrensel, süper meyvenin faydalarını anlatarak, “Aronya süper meyve olarak anılan, içerisinde yüksek antioksidan değeri bulunan, A, B, C ve E vitamini olan, aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi minerallere sahip çok değerli bir bitki. O yüzden biz de aronyayı kendi memleketimizde yetiştirmeye çalıştık. Çok da güzel verim aldık. Şimdi ilk hasadını yapıyoruz. İnşallah bereketli olur.” dedi.

KANSER HASTALIĞINDAN BÖBREK YETMEZLİĞİNE HER DERDE DEVA

Aronyanın faydalarının yeteri kadar bilinmediğini dile getiren Evrensel, süper meyvenin bağışıklığı yükselttiğini ve bu nedenle kanser hastalarının aronyayı çok fazla tükettiğini aktardı. Öte yandan aronyanın böbrek yetmezliği, göz rahatsızlığı, gıda rahatsızlıkları ve şeker hastalığı bakımından çok değerli bir bitki olduğunu kaydeden Evrensel, aronyanın gıda, ilaç sanayii ve kozmetik gibi birçok alanda da kullanıldığına dikkat çekti.



Erzincan ikliminin, aronya yetiştirmek için oldukça uygun olduğunu belirten Evrensel, aronyaların tamamen organik yetiştirildiğini vurguladı. Evrensel, “Aronya zaten ilaç sanayinde kullanılıyor. Bu nedenle üretiminde kimyasalı hiçbir şekilde önermiyoruz. Bugün ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Rekolte beklediğimizden yüksek geldi. Aronyayı satışa hazırız.” dedi.

SOĞUK ALGINLIĞINA İYİ GELİR

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliklere sahip olan aronya, soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı direnci artırıyor. Dünya genelinde süper meyve olan aronya özellikle kanser hastaları tarafından tercih ediliyor.

KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER

Aronya, kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilecek özelliklere sahip olabilir. Bu, diyabet riskini azaltabilir ve mevcut diyabet hastalarının şeker düzeylerini kontrol etmelerine yardımcı olabilir.

VÜCUTTAKİ İLTİHANI AZALTIR

Aronya, vücutta iltihaplanmayı azaltabilen bileşenler içerir. Bu, eklem ağrıları ve diğer inflamatuar durumları hafifletebilir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kalp sağlığını destekleyici etkileri olan polifenoller ve vitaminler içerir. Kan basıncını düşürebilir, kötü kolesterol seviyelerini azaltabilir ve damar sağlığını iyileştirebilir.

ARONYA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR

Yapılan çalışmalarda aronya meyvesinin Parkinson hastalığı ve Alzheimer hastalığını önleyici etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Öte yandan bu şifa deposu meyvenin düzenli kullanıldığında, damar tıkanıklığı riskini minimuma düşürdüğü yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır. Söz konusu başka çalışmalarda ise günlük beslenmesine aronya meyvesini dahil eden kişilerde kolesterol düzeyinin dengelendiği görülmüştür.

Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin. Günlük tüketiminin yararlılığı yanında son çalışmalarla beraber aronya meyvesi Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfına alındı.