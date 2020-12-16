Türkiye'de temsilci atayacağını açıklayan Google'a reklam yasağı uygulanmayacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarından temsilci atayacağını açıklayan Google, bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödeyecek.



Dünyanın önde gelen sosyal ağ sağlayıcılarından VKontakte'nin (VK) ardından Google tarafından YouTube platformu da Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Google tarafından yapılan açıklamada YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığı korurken, faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösterdikleri vurgulandı.

Google'ın söz konusu açıklaması sonrasında 5651 sayılı Kanun hükümlerine göre, yetkilendirdiği kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesi ve BTK'ye bildirmesi bekleniyor.

YouTube ile ilgili temsilci atanması sonrası 5651 sayılı Kanun gereğince Google reklam yasağı yaptırımından da kurtulacak. Ayrıca bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının da dörtte birini ödemesi yeterli olacak.

- Türkiye'de temsilci atamalarının hızlanması bekleniyor

YouTube'un yayın politikasına uygun biçimde hizmet verdikleri ülkelerin yasal düzenlemelerine uyma yönündeki bu iyi niyeti, güvenli bir platform olduklarını ve hukuka saygı çerçevesinde hareket ettiklerini de gösteriyor.

Google tarafından yapılan açıklama, YouTube kullanıcıları ve YouTube üzerinden reklam veren iş çevreleri, sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı. Ayrıca sonraki süreçte de bu işbirliğinin daha da gelişmesi bekleniyor.

Bu gelişmeyle YouTube yayını üzerinden kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin hakları ihlal edilen Türk vatandaşlarının bildirimlerine 48 saat içinde dönüş yapılması imkanı da gelmiş oluyor.

Google tarafından atılan bu adımın diğer sosyal ağlara da örnek olmasıyla bir çok ülkede temsilci bulunduran sosyal ağların, Türkiye’de de temsilci atamalarının hızlanması bekleniyor.

- Reklam yasağı gelecek

BTK tarafından temsilci atamayan şirketlere 30 milyon liralık idari para cezası kesilmiş ve tebliğ edilmişti.

İkinci kez verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülük de uygulanmazsa, Türkiye'de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal medya şirketine reklam vermesi yasaklanacak ve bu kapsamda para transferi de yapılamayacak. Verilen reklam yasağı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

- Bant genişlikleri daraltılabilecek

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, ilgili sosyal ağın internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal medya şirketleri, bu süreçlerin sonunda da olsa Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederlerse kendilerine o güne kadar kesilen idari para cezalarının dörtte biri tahsil edilecek, reklam yasağı kaldırılacak ve internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.

Yasa kapsamında, sosyal medya şirketleri Türkçe yapılan başvuruları Türkçe cevaplayacak, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap verilecek. Sosyal medya şirketleri kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlayacak.

Mahkeme kararına rağmen 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.

Ayrıca sosyal medya şirketleri, Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.