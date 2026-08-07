Merve'den 4 gündür haber alınamıyor! Talimat iddiası dikkat çekti!
Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan Merve Çiftçi'nin (18) babası Fettah Çiftçi, kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphelendiğini söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan Merve Çiftçi'nin (18) babası Fettah Çiftçi, kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphelendiğini söyledi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi.
AFYONKARAHİSAR'DA GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI Kızının evden ayrıldığı günü anlatan baba Fettah Çiftçi, "Kızım ayın 3'ünde sabah saat 06.15 geçe evden çıktı, en son Çarşı durağında bulunmuş, ondan sonra biz bir haber alamadık. Bir sonraki gün Afyonkarahisar'da güvenlik kamerası görmüş. Tam 4 gün oldu, biz bir haber alamıyoruz. Şu anda nereye gitti, kiminle gitti, bilmiyoruz. Kızımın psikolojik durumu çok iyi değildi. Hatta ben psikoloğa götürdüm, tedavi olacaktı, tedaviyi reddedince bir şey de yapamadım. Kızımın eve dönmesini istiyorum. Ben burada bir baba olarak duyarlı ilgililere sesleniyorum, yardımcı olsunlar, kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün." dedi.
"KIZIMA TALİMATLAR VERMİŞLER" Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum. Çünkü kızıma yönelik kağıda yazmışlar; 'Evden çık, çarşı durağına gel, oradan bin' gibi talimatlar vermişler. Kendim o kağıdı gördüm. Hatta ben bunun için mahkemeye de başvurdum."
"BUGÜN BENİM BAŞIMA GELEN YARIN BAŞKASININ BAŞINA GELMESİN" Kızının biran öce bulunmasını isteyen Çiftçi, "Allah rızası için büyüklerime sesleniyorum, bu konuda bize duyarlı ve yardımcı olsunlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Gençtir daha, çocuktur. Giderken yanında sadece bir çantası, bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi. Tablete giriyor, dün de tabletteydi, tablet açık ama konum olarak biz tespit edemiyoruz." şeklinde konuştu.
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