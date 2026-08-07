Devletin değil ihanetin safında yer almışlar! Çavuşlar ‘AHBAP’ı ihya etmiş

Kutuplaştırıyorsunuz diyerek, AK Parti’yi hedef alan, ancak her fırsatta milli ve manevi değerlerimize saldıran, ideolojik saplantılarını ‘sanat’ kılıfıyla topluma dayatmak isteyen çalgı çengi takımı bir kez daha suçüstü oldu. Kaz Dağları’ndaki altın madenlerini bahane edip ayağa kalkan, Gezi kalkışmasında üç beş ağaç sebebiyle meşru iktidarı devirmeye çalışan sanat-sepet tayfasının, 11 ilin yerle bir olduğu 6 Şubat 2023 ikiz depremlerinin ardından, devletin karşısında kümelendikleri bir kez daha tescillendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “Ahbaplar Suç Örgütü” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemesinde, aralarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin’in de bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisinin, devletin kurumları dururken başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP Derneği’ne milyonlarca lira bağış aktardığı ortaya çıktı. “Devlet yok Ahbap” var diyen ve başta AFAD ve Kızılay olmak üzere devletin kurumları dururken, kendi kurduğu derneği yağmaladığı için tutuklanan Haluk Levent’e bağış akmış.

Gezi Parkı olaylarında 3-5 ağaç için kıyameti kopararak ülkeyi kaosa sürüklemeye çalışan, Kaz Dağlarındaki madenleri bahane ederek vatandaşı sokağa çağıran sözde sanatçılar, yardım yaparken bile devletin karşısında yer aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “Ahbaplar Suç Örgütü” iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemesinde, aralarında Ajda Pekkan, Tarkan, Sibel Can, Barış Arduç ve Ebru Şahin’in de bulunduğu çok sayıda şarkıcı, oyuncu, sunucu ve içerik üreticisinin, devletin kurumları dururken başkanlığını Haluk Levent’in yaptığı AHBAP Derneği’ne milyonlarca lira bağış aktardığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, AHBAP Derneğinin 2023 yılı ve sonrasındaki banka hesap hareketleri incelemeye alındı. Hazırlanan raporda; şarkıcı, oyuncu, senarist, komedyen, sunucu ve dijital içerik üreticilerinin derneğe yaptığı bağışların toplam tutarının milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi. İncelenen işlemlerin büyük bölümünün 6 Şubat depremlerinin ardından gerçekleştirildiği; açıklama bölümlerinde “deprem yardımı”, “bağış”, “Hatay” ve “deprem bölgesine yardım” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Bağışçıların paraları depremzedelere ulaştırılması amacıyla ve iyi niyetle gönderdikleri, asıl incelemenin ise bu paraların AHBAP Derneğine ulaştıktan sonraki kullanımına odaklandığı kaydedildi. Bağışların belirtilen amaçlar dışında kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde, sanatçı ve medya mensuplarının iyi niyetlerinin istismar edilmiş olabileceği değerlendirilecek. Bu durumda bağışçıların, soruşturma konusu eylemler nedeniyle mağdur veya suçtan zarar gören sıfatıyla dosyada yer almaları gündeme gelebilecek.

MASAK kayıtlarına göre Ayşe Ajda Pekkan, Barış Arduç, Ebru Şahin, Tarkan Tevetoğlu adına Hitt Müzik ile Sibel Can adına Sibel Cangüre, AHBAP Derneğine birer milyon lira gönderdi. Oyuncu Tolga Çevik’in yaptığı ödemenin ise 997 bin 650 lira olduğu belirlendi. Böylece yalnızca bu altı isimden dernek hesaplarına yaklaşık 6 milyon lira aktarıldı. Hazırlanan rapora göre oyuncu ve yönetmen Ali Atay, AHBAP’a 562 bin 386 lira bağışladı. Şarkıcı Ebru Gündeş, şef ve televizyon programcısı Somer Sivrioğlu ile sanatçı Genco Erkal’ın ayrı ayrı 500 bin lira gönderdiği tespit edildi. Halit Ergenç’in iki ayrı işlemle toplam 400 bin lira bağış yaptığı kayıtlara geçti. Komedyen Hasan Can Kaya’nın yaptığı ödemenin ise 320 bin lira olduğu belirtildi. 2025 yılında ölen Genco Erkal tarafından gerçekleştirilen transferin açıklamasında “Hatay’a okul yapımı için bağış”, Somer Sivrioğlu’nun transferinde ise “Somer Sivrioğlu ve Sydneyli dostlar” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen bu paraların, işlem açıklamalarına uygun alanlarda kullanılıp kullanılmadığı da araştırılacak. Danla Bilic adıyla tanınan Neslihan Damla Aktepe ile oyuncu Can Yaman’ın ayrı ayrı 250 bin lira bağışladığı görüldü. Afra Saraçoğlu, Binnur Kaya, Beyazıt Öztürk, Aras Bulut İynemli, Kıvanç Tatlıtuğ, İbrahim Büyükak, Seray Kaya, Kerem Bürsin ve Engin Akyürek adına yapılan bağışların kişi başı 200 bin lira olduğu bildirildi. Konuyla ilgili gazetemize konuşan Araştırmacı-Yazar Mehmet Fırat, “Devlet yok Ahbap var!” diyerek asrın deprem felaketini ve insanların acılarını istismar ederek bir nevi darbe girişiminde bulunan, halkına ve iradesine tepeden bakan bir avuç azgın azınlığın, aslında böylesine bir afeti ve insanların mağduriyetini istismar eden bir dolandırıcıya nasıl bağışlar yaparak destek olduklarını da soruşturma dosyasında gördük! Halka ve iradesine parmak sallayan bu azgın azınlık tayfa daha önce savunma sanayi için kredi kartı limitlerinden cüz’i bir miktarı vermemek için limitlerini düşürdüklerine şahit olmuştuk! Böylesine vatan düşmanı vampir embesillerin kendi çıkarları doğrultusunda nasıl paraları saçtıklarına da şahit olduk” ifadelerini kullandı.