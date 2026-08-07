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Spor Trabzonspor'dan 'Muhammed Salah' iddialarına yalanlama
Spor

Trabzonspor'dan 'Muhammed Salah' iddialarına yalanlama

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Trabzonspor'dan 'Muhammed Salah' iddialarına yalanlama

Karadeniz ekibi Trabzonspor, yaptığı açıklamada; yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın alacaklarına ilişkin haciz iddialarını yalanladı

Trabzonspor Kulübü, Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın bordo-mavili takımdan alacaklarına haciz konulduğu yönünde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik, kulübün ve futbolcunun itibarını zedeleyici nitelikte olduğu belirtilerek, gerçek dışı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

 

Hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağız


Açıklamada, asılsız iddiaları ortaya atan, yayımlayan ve kamuoyuna servis eden kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı vurgulanarak "Trabzonspor Kulübü olarak kulübümüzün ve futbolcularımızın itibarına yönelik gerçek dışı yayınlarla ilgili hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

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