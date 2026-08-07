Baklava kutusu, çikolata kutusu derken şimdi de sarı zarf! ‘Şöyle koy da oradan görünmesin’

HABER MERKEZİ

CHP’li Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, makam odasında baklava kutusu içinde 110 bin avro, Üsküdar Belediyesi valizlerde balya balya nakit para taşınması, Behzat Ç. tiplemesiyle tanınan CHP’li Erdal Beşikçioğlu’nun başkanlık yaptığı Etimesgut Belediyesi’nde, Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Kerimoğlu’na çikolata kutusu içinde 1.2 milyon dolar verilmesi ve son olarak CHP’l İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’ın makam odasındaki rüşvet çarkının ifşa olmasının ardından İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para bırakıldığı görüntüler belediye personeli Emrah Özkan’ın kamerasına yansıdı. Talimatla rüşvet aldıklarını itiraf eden ve kendini korumak için kayıt aldığını belirten Özkan, gözaltına alınmasının ardından teslim ettiği görüntülerde Çiçek’in de aldıkları rüşveti ortaya koyarken CHP/YP’li belediyelerdeki kirli ağı ifşa etti. Öte yandan, İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren görüntülerde, Belediye Ruhsat ve Denetim Müdürü Figan Çetin’e bir zarf içerisinde para bırakıldığı iddiası yer aldı. Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve Figan Çetin tarafından alındığı öne sürüldü. Dosyada bulunan görüntülerin deşifresinde, içerisinde para bulunduğu iddia edilen zarfın dikkat çekmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmaların yer aldığı belirtildi. Kayıtlarda taraflardan birinin, “Şuraya koy. Onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin” ifadelerini kullandığı, diğer kişinin ise “Zarfın içinde”, “Şu araya sıkıştırdım”, “Üstüne de bir zarf attım müdürüm.” şeklinde konuştuğu aktarıldı. Görüntülerde, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olası bir operasyon ihtimali üzerine de konuşmalar yapıldığı görüldü. Deşifre tutanaklarında, “Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada” ve “Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu” ifadelerinin yer aldığı kaydedildi. Soruşturma kapsamında görüntülerin çekildiği yer ve tarihin yanı sıra, zarf içerisinde bulunduğu iddia edilen paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla teslim edildiği ile daha sonra kime ulaştırıldığına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.