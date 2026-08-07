Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede
Bosna Hersek’in güneyindeki Konjic’te etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için askeri helikopterlerle havadan müdahale başlatıldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bosna Hersek’in güneyindeki Konjic’te etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için askeri helikopterlerle havadan müdahale başlatıldı.
Konjic İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Kanjani ve Ovcari bölgelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Dağlık bölgede meydana gelen orman yangınlarına erişimin zorlu olması nedeniyle söndürme çalışmalarına askeri helikopterlerin dahil edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe edildiği aktarıldı.
Açıklamada, yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da erişilmesi güç olan arazilerde söndürme işlemlerinin oldukça zorlu olduğu kaydedildi.
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