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Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

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AA Giriş Tarihi:

Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

Bosna Hersek’in güneyindeki Konjic’te etkili olan orman yangınlarını kontrol altına almak için askeri helikopterlerle havadan müdahale başlatıldı.

#1
Foto - Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

Konjic İtfaiye Birliğinden yapılan açıklamada, Kanjani ve Ovcari bölgelerindeki ormanlık alanda çıkan yangınlarda söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

#2
Foto - Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

Dağlık bölgede meydana gelen orman yangınlarına erişimin zorlu olması nedeniyle söndürme çalışmalarına askeri helikopterlerin dahil edildiği ifade edilen açıklamada, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangınların yerleşim yerlerine ulaşmasından endişe edildiği aktarıldı.

#3
Foto - Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

Açıklamada, yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

#4
Foto - Bosna’da orman yangınlarına hava operasyonu: Askeri helikopterler devrede

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da erişilmesi güç olan arazilerde söndürme işlemlerinin oldukça zorlu olduğu kaydedildi.

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