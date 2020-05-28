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Aktüel

Türkiye’de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma namazına hazırlandı

Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 21:54:25 -
Türkiye’de tek olan Akçakoca Merkez Cami Cuma namazına hazırlandı

Batı Karadeniz’in İncisi olarak bilinen Akçakoca ilçesinde Selçuklularda kullanılan, Türk otağ çadırından esinlenilerek inşa edilen sekizgen mimarisi ve kubbesiyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahip Akçakoca Camisi uzun bir aradan sonra kılınacak ilk cuma namazına hazırlanıyor.


Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs’ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz’ın talimatı ile Akçakoca Belediyesi ekipleri harekete geçti. Bir benzeri sadece Pakistan’da bulunan Selçuklu kıl çadırlarından esinlenilerek tasarlanan çatı örtüsüne sahip cami, Akçakoca Belediyesi ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar dezenfekte edildi.

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