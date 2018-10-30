0553 313 94 23
impression

Türkiye’de tehlike giderek artıyor! Eğer 50 bini geçerse…

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), son yıllarda hızla artan ve toplum sağlığını tehdit eden aşı reddini masaya yatırdı. 2011 yılında sadece 183 adet olan aşı reddi sayısı, otaya atılan dedikodular sebebiyle 2017 yılında 23 bin 600’e ulaştı. Aşı reddine ilişkin son verileri açıklayan AHEF Başkanı Atakan "Eğer rakam 50 binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de bebekler için hayati riskler söz konusu" dedi.

30 Ekim 2018 Salı 08:33
Türkiye’de tehlike giderek artıyor! Eğer 50 bini geçerse…

Artvin’de düzenlenen programda konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan, kamuoyunda yanlış inanışlar sebebiyle aşı reddinin her yıl katlanarak arttığını, bunun da toplum sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Aşı reddi sayısı 23 bin 600’e ulaştı

 

2011 yılında sadece 183 adet olan aşı reddi sayısının 2017 yılında 23 bin 600’e ulaştığının bilgisini paylaşan Atakan " Eğer rakam 50 binleri geçerse toplum sağlığı açısından, özellikle de bebeklerimiz için hayati riskler söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

'Kısır yapıyor' söylentisi çıkarıldı

Dr. Atakan, “Toplumumuzda tamamen yanlış inanışlarla aşı reddi olduğunu görüyoruz. Aşı kısır yapar, ithal ürün bizi hasta eder, içerisinde civa var, alüminyum var gibi inanışlarla insanlar aşı yaptırmaktan korkar hale gelmiş. Burada sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin de maalesef etkisi var. Oysaki Türkiye dünyada aşı konusunda en hassas ülkelerden biri. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyor ve aşıların neredeyse tamamı ücretsiz. Ancak kamuoyunda hızla artan bu yanlış bilincin düzeltilmesi lazım” diye konuştu.

Atakan, AHEF olarak aşı hakkında toplumun doğru bilgilendirilmesi için bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bugün de çok kıymetli hocalarımız ile beraber Artvin’deyiz. Burada Trabzon ve Ardahan gibi farklı illerden de katılımla aşının birey ve toplum sağlığı açısından önemini farklı alt başlıklarda konuşacağız. İnanıyorum ki Artvin’de yapmış olduğumuz bu çalışma toplumumuzun bilinçlenmesi için son derece verimli çalışmalara vesile olacak” ifadelerini kullandı.

Artvin'de yapılan programa AHEF Hukuk-Mevzuat Komisyonu Başkanı Dr. M. Ümit Işıldak, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Işıkgöz Taşbakan, Artvin Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şevket Erkök, Ardahan Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Volkan Aktemur, Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan Uzun ile Artvin ve çevre illerden çok sayıda aile hekimi katıldı.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 08:33
  1. Ardahan
  2. Trabzon
  3. Artvin
  4. Türkiye
  5. aşı
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çeyrek altın gram altın fiyatları
    1. Çeyrek altın gram altın fiyatları
    2. Abdurrahim Albayrak heyecanı: Derbiden..
    3. CHP’li belediyede ihale skandalı
    4. Ankara merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu
    5. Dolar alış ve satış ne kadar?
    6. "Fenerbahçe düşerse dolar kuru 10 bin..
    7. Dikkat! Bunu yapan herkes 360 lira..
    8. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    9. CTE Gardiyan İKM alım sonuçları
    10. Türkiye’de tehlike giderek artıyor!..
    11. Portakal, İstanbul Havalimanı'nı..
    12. ABD'li binbaşı açıkladı: Türk ve ABD..
    13. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
    14. Manisa’da mahsur kalan öğrenciler 6..
    15. Yeni havalimanı ile ilgili dikkat..
    16. Türkiye'den kritik hamle! Bugün başlıyor
    17. Savcının bilgisayarından çıkanlar mide..
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. ABD'li binbaşı açıkladı: Türk askeri..
    20. Türkiye'den Katar’a çıkarma
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı