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Gündem Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak
Gündem

Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

Virüsün mutasyona uğraması nedeniyle aşının yüzde yüz korumadığını düşünen ve bu nedenle aşı olmayan vatandaşlara yönelik tartışmalı kararlara imza atılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 11:26:00 -
Türkiye’de tartışmalara neden olacak karar! Aşı olmayanlar çalıştırılmayacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşılar konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması için gayret ettiklerini belirterek, "İş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderildi." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, hazırladıkları genelgeyle 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3 bin 200 odaya, aşıya duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulunduklarını kaydetti.

Palandöken, şunları kaydetti:

"Vaka sayılarını düşürmenin ve salgından kurtulmanın en önemli adımı aşı olmaktır.

Bunun için aşı konusunda toplumsal duyarlılık oluşturulması ve iş yerlerinde aşısız eleman çalıştırılmaması için tüm teşkilata yeni bir genelge gönderdik. Genelgede maske ve sosyal mesafe kurallarıyla birlikte gelen müşterilere 'HES kodu' ile aşı sorgulamasının yapılması hususu da yer alıyor."

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