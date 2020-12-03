  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası
Ekonomi

Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası

Hububat, bakliyat ve şeker pancarının yanı sıra et ve süt üretimiyle de ülkede liderliği elinde bulunduran Konya Ovası, temel gıdada 8 kalemdeki üretimin yüzde 15'ini tek başına karşılıyor - Tarımsal üretimiyle nüfusunun 6 katını besleyecek kapasitedeki kentte, sektör paydaşları, pandemi sürecinde önemi bir kat daha artan tarımsal üretimde sorun yaşanmayacağını belirtti - Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik: - "Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminde Konya merkezdir, üretimin kalbidir. Türkiye'nin belirli oranda beslenmesi demektir"

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:09:56 -
Türkiye'de tarımsal üretimin sigortası: Konya Ovası

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin tahıl ambarı Konya Ovası, hububat, bakliyat ve şeker pancarının yanı sıra et ve süt üretimiyle ülkede zirvede yer alıyor.

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konya'da 2,2 milyon hektar arazide bitkisel üretim yapıldığını söyledi.

Gıdanın temeli sayılan birçok ürünün arzında Konya'nın birinci sırada yer aldığını dile getiren Çevik, hububat, bakliyat, şeker pancarı, et ve süt üretimiyle kentin ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Çevik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tarımsal üretimin ve gıdanın stratejik önemini artırdığına işaret ederek, Konya Ovası'nda üretim ve ticaretin durmaması için gerekli tedbirlerin alındığını, bu süreçte herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti.

Tarımsal üretime ve ihracata bakıldığında sezonun iyi geçtiğini söyleyen Çevik, "Borsa olarak üreticinin malının değerinde satılması için tedbirler aldık. Beslenme ve gıda arzının sekteye uğratılmaması için gerekli her türlü çaba gösterildi. Bazı ülkelerdeki marketlerde yaşanan manzaralar ve rafların boşalması gibi sorunlar ülkemizde yaşanmadı." diye konuştu.

- "Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminde Konya merkezdir"

Hububat ve bakliyat üretiminde Konya'nın birinci sırada yer aldığını belirten Çevik, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin tarımsal ve hayvansal üretiminde Konya merkezdir, üretimin kalbidir. Türkiye'nin belirli oranda beslenmesi demektir. Bu üretimimizi daha da yukarı çıkarabiliriz. Bunun için sulanmayan bölgelere başka havzalardaki suyun getirilmesi gerekiyor. İklimsel olarak bu yıl biraz kurak gidiyor. İnşallah yağmurun bol olduğu bir yıl olur. Bitkisel üretimde düşüklük yok. Münavebe dediğimiz ürün çeşitlenme yönünden değişimler var. Geçen yıl pancar ekimi fazlaydı. Bu yıl pancarda bir miktar düşüş olacak. Buğday ekiminde yüzde 3 ila 6 artış görünüyor. Türkiye'nin ürettiği buğday tüketimi karşılar. Bütün kapıları kapatsan 83 milyona yetecek buğdayımız, gıdamız ve her şeyimiz var hamdolsun."

- Tarımsal üretimiyle Konya, nüfusunun 6 katını besliyor

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Murat Akbulut da Konya'nın ülke tarımına katkısının yüksek olduğunu dile getirdi.

Konya'nın, ülkenin yüzde 2,5'ine tekabül eden nüfusuna karşılık 12 milyona yetecek gıda arzı sağladığını bildiren Akbulut, şöyle devam etti:

"8 üründe ülke ortalamasının yüzde 10'undan fazlasını Konya'mız üretiyor. Pancarda 35 milyon, buğdayda 2 milyon, fasulyede 50 bin, mısırda 700 bin ton üretim var. Büyükbaş hayvan varlığında birinciyiz. Sütte de 1 milyon tonun üzerinde üretim sağlanıyor. Ortalama yüzde 15 civarında bitkisel üretim Konya'dan karşılanıyor. Konya, nüfusunun yanı sıra Ankara ve İzmir'i besleyecek üretim arzına sahip. Bu açıdan Konya'nın tarımsal üretim açısından yerini daha iyi anlayabiliriz. Bunu 2-3 katına çıkarabiliriz. Üretim için en önemli unsur sudur. 2,2 milyon hektar arazinin 600 bin hektarını sulayabiliyoruz."

- Pandemi süreci tecrübe kazandırdı

Pandemi sürecinde sektörün kaygıya düşmesine karşılık sezonun iyi noktada tamamlandığına dikkati çeken Akbulut, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin sahaya inmesinde bazı karışıklıklar vardı. Yıl sonuna geldiğimizde bu sorunları yaşamadığımızı gördük. Bu süreçten verim artışı ve ekim alanlarının etkin kullanımıyla gerekli üretimi yapabilir noktada çıktık. Bu da bize büyük tecrübe kazandırdı. Buradan hareketle şu an güz ekimlerini tamamladık. Ürün fiyatları da çiftçimizin üretim konusundaki isteğini artırdı. Yıl sonunda bu ürün gruplarında Konya, zirvedeki yerini koruyacak, ülkemize katkı sağlamaya devam edecektir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı
Gündem

MEB'den flaş uzaktan eğitim kararı! Pilot kurumlarda başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, hayat boyu öğrenme kurslarında uzaktan eğitim uygulamalarını pilot kurumlarda baş..
Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!
Gündem

Suikast PR'ına Ekrem İmamoğlu yeni uyandı!

CHP'de yaşanan tecavüz skandalı başta olmak üzere diğer olayların üstünü örtmek için Odatv'nin ortaya attığı, sol medyanın köpürttüğü 'suika..
Olayla ilgili açıklama yaptılar! Darbeci Sisi’ye beklenmedik darbe
Dünya

Olayla ilgili açıklama yaptılar! Darbeci Sisi’ye beklenmedik darbe

Geçen ay Mısırlı iki insan hakları savunucusu aktivistin gözaltına alınması sonrası Mısırlı Darbeci Sisi batı ülkelerinin radarına girdi...
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay