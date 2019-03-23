Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı
Gebze-Halkalı banliyö hattının açılmasıyla birlikte Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya ulaştı.23 Mart 2019 Cumartesi 09:56
Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi.
Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak.
Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak.
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