Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı Gebze-Halkalı banliyö hattının açılmasıyla birlikte Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya ulaştı.

Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi. Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak. Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak.

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