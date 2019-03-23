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Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı

Gebze-Halkalı banliyö hattının açılmasıyla birlikte Avrupa'dan Asya'ya kesintisiz demir yolu ulaşımı başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya ulaştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:56
Türkiye'de tarihi an! Resmen başladı

Ankara-Bakü arasında yolcu taşımacılığında kullanılması planlanan ve Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 21 Mart'ta Türkiye'ye giriş yapan özel yolcu treni, Marmaray'ı da kullanarak Ankara'ya geldi.  

Tren, Kayseri-Sivas-Erzurum-Kars üzerinden Tiflis'e, oradan son durağı Bakü'ye ulaşacak.

Böylece Pekin'den Londra'ya kesintisiz demiryolu ulaşımının önü açılmış olacak.

 

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:56
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. Kars
  4. Erzurum
  5. Ankara
  6. tren hattı
  7. asya avrupa tren

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