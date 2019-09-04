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Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler projesi başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesinin de dahil olduğu “Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler” araştırma ve uygulama projesi başladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler projesi başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesinin de dahil olduğu “Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler” araştırma ve uygulama projesi başladı.


Mersin Üniversitesi (MEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Günnur Ertong Attar ve Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden öğretim üyeleri ile Dijital Hikaye Anlatımı Atölyesi mensupları Doç. Dr. Burcu Şimşek, Dr. Öğr. Üyesi Şengül İnce ve Dr. Öğr. Gör. Evren Sertalp’ın yer aldığı araştırma ve uygulama ekibinin SPARK işbirliğinde, Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu (MADAD Trust Fund) finansmanı ile 1 Haziran 2019-31 Aralık 2019 tarihleri arasında “Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler“ isimli proje çalışmaları başladı.


MEÜ’den yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bu yana Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’nun çatışma sonrası bölgelerinde 25 yıldan fazla süredir yükseköğretim ve girişimcilik alanında çalışmalarını sürdürmekte olan bir uluslararası sivil toplum kuruluşu olan SPARK, 2015 yılında Türkiye Temsilciliğini açtı.


Türkiye’de toplumsal uyuma katkı sağlamak ve Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeli üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla SPARK, binden fazla Suriyeli ve dezavantajlı Türk öğrenciye aylık burs imkanı sağlamanın yanı sıra, bursiyerlere yönelik öğrenci işleri, sivil liderlik ve ekonomik güçlendirme eğitimleri gibi faaliyetler yürütüyor. SPARK, Mersin Üniversitesinin yanı sıra Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliği halinde çalışıyor.


“Türkiye’de Sosyal Uyum ve Toplumsal Cinsiyet: Yükseköğretimde Suriyeli Kadın Öğrenciler“ projesi kapsamında, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde SPARK bursiyeri Suriyeli kadın öğrencilerle, dijital hikaye anlatımı atölyeleri ve bir nitel araştırma yürütüldü. Gerçekleştirilen dijital hikaye anlatımı atölyelerinde anlatılan dijital hikayelerin öğrencilerle paylaşılması için birer toplu gösterim ve forum etkinliği Hacettepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesinde 2019-2020 güz döneminde gerçekleştirilecek. Bu proje kapsamında yürütülen nitel araştırmanın çıktılarıysa 2019 yılı sonunda paylaşılacak.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:48
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