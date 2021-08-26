Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 205 kişi sağlığına kavuştu.
Son 24 saatte 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 205 kişi sağlığına kavuştu.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün 217 olan vefat sayısı bugün 257. Vaka sayısı 20.000 sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin. İkinci dozu ihmal eden randevu alsın. Dışarı çıkan kurallara uysun. Bu tablo burada çok uzun kaldı" dedi.