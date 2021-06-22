  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan TURKOVAC açıklaması
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin tarihi belli oldu
Beşiktaş ile Sergen Yalçın anlaşmaya vardı
Sayıştay'ın yeni başkanı Metin Yener oldu
Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs bilançosuna göre; son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka, 565 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 19:33:00 - 2021-06-22 19:44:23
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 293'e yükseldi.

223 bin 238 testte 6 bin 143 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'a yükseldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay