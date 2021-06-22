Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Sağlık Bakanlığının açıkladığı koronavirüs bilançosuna göre; son 24 saatte 6 bin 143 yeni vaka, 565 yeni hasta tespit edildi. 57 kişi de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.
Tabloya göre, 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, koronavirüs nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 293'e yükseldi.
223 bin 238 testte 6 bin 143 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'a yükseldi.