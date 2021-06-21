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Gündem Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı
Gündem

Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saate ait yeni tip koronavirüs bilançosu açıklandı. Buna göre; 51 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 20:00:00 - 2021-06-21 20:22:30
Türkiye'de son koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 429'u semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 51 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 236'ya, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 375 bin 593'e yükseldi.

Bugünkü iyileşen sayısı 5 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 93 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 237 bin 731'e yükseldi. Toplam test sayısı 58 milyon 773 bin 835'e yükselirken, ağır hasta sayısı 808 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 63 kişi hayatını kaybederken, 409'u semptomatik olmak üzere 5 bin 91 yeni vaka tespit edilmişti.

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