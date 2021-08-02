Türkiye'de son 30 yılda ne kadar ormanlık alan yandı? İşte yıl yıl kritik veriler

Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından en az 30 farklı ilde çıkan yangınlar bazı noktalarda günlerdir devam ediyor.

Ülkemizin dört bir yanı ormanlarla kaplı. Ancak ne yazık ki her yıl binlerce hektar orman yanarak yok oluyor. Üstelik çoğu da insan kaynaklı yangınlarla. Orman yangınlarına, doğru ve etkili müdahale kadar, yangın sonrası zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması da oldukça önemli.

Yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar, düşük nem ve insan etkisi. Her yıl binlerce hektar orman bu sebeplerle yok oluyor.

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 27’si ormanlarla kaplı, ancak ne yazık ki yüzde 60’ı riskli bölgelerde.

Türkiye’de 30 yılda yılda sayısız yangın çıktı. Yangınları veriler ile detaylandırdığımızda, 1990 ile 2000 yılları arasında Türkiye’de 145 bin hektara yakın alanın yandığını görüyoruz.

2001 ile 2007 yılları arasında ise 3 binin üzerinde yangın çıkan ülkemizde 45 bin hektardan fazla alan yandı.

2008’de ise sadece bir yıl içinde 29 bin 749 hektarlık alan yandı.

2009-2013 tarihleri arasında ise 35 bin hektara yakın alan yandı.

2014’te 3 bin 117, 2015’te 3 bin 219, 2016’da 9 bin 156, 2017’de 11 bin 993, 2018’de 5 bin 644, 2019’da ise 11 bin 332 hektar alan yandı. 2020 yılında ise 20 bin 971 hektar alan maalesef yandı.