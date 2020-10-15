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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1408 oldu, 1311 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 299 bin 679'a yükseldi - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:21:27 -
Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1693 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 66 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 103 Kovid-19 testi yapıldı, 1693 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1311 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 299 bin 679'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 77 bin 773'e ulaştı. Hasta sayısı 342 bin 143, vefat sayısı 9 bin 80, ağır hasta sayısı 1408, aktif hasta sayısı 33 bin 384 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

- "Kazanan biz olacağız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplam 12 milyondan fazla test yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 1693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız."

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