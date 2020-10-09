  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1398 oldu - 1402 kişinin daha tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 291 bin 754'e yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun"

Yeniakit Publisher
2020-10-09 20:01:22 -
Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 295 Kovid-19 testi yapıldı, 1629 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 55 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1402 kişi iyileşti. Böylece, Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 291 bin 754'e çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 402 bin 342'ye ulaştı. Hasta sayısı 332 bin 382, vefat sayısı 8 bin 722, ağır hasta sayısı 1398, aktif hasta sayısı 31 bin 906 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yeni 1629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı
Gündem

'Terbiyesiz' Acun'a büyük şok! 7 yıllık davası sonuçlandı

Yurt dışından devşirme programlarla kasasını dolduran Acun Ilıcalı'ya, 7 yıl önce açılan telif davası sonuçlandı. Ilıcalı, O Ses Türkiye, O ..
Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler
Gündem

Macron'u şok eden talep! Fransa'yı değil Türkiye'yi istediler

Dağlık Karabağ Azerbaycan Topluluğu Başkanı Milletvekili Tural Genceliyev, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu ..
Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor
Dünya

Dünyanın gözü orada! Başkente asker yığılıyor

Milletvekili seçimleri sonrası karışan Kırgızistan'da hükümet bugün düştü. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken, Cumhurbaşkanı Ceenbekov baş..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay