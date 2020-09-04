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Aktüel Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti

Toplam vaka sayısının 276 bin 555, can kaybının 6 bin 564, ağır hasta sayısının 1076'ya yükseldiği son 24 saatte 117 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı - 1021 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108 oldu - Sağlık Bakanı Koca: - "Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az"

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:45:05 -
Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1612 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 53 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 276 bin 555, can kaybı 6 bin 564 oldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555, vefat sayısı 6 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 20 bin 883, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117 bin 113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım." değerlendirmesinde bulundu.

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