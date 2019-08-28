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Türkiye’de şirketler çalışanların eğitimi için yılda ortalama 2,5 milyon TL harcıyor

Dünya genelinde kurumsal eğitim için 500 milyar doların üzerinde harcama yapılıyor.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
Türkiye’de şirketler çalışanların eğitimi için yılda ortalama 2,5 milyon TL harcıyor

Dünya genelinde kurumsal eğitim için 500 milyar doların üzerinde harcama yapılıyor. Yılda yaklaşık 33,5 saatini eğitim alarak geçiren çalışanlar için ise kişi başına aylık 1.000 dolar eğitim bütçesi ayrılıyor.



Günümüz iş dünyasının en önemli konuları arasında kurumsal eğitim ve çalışan verimliliği yer alıyor. Şirketler kurumsal eğitimler sayesinde çalışanlarının, stratejik, sistematik ve kurum vizyonuna uygun bir şekilde çalışmasını yüreklendirirken, huzurlu bir çalışama ortamı da oluşturmuş oluyor.


Binlerce şirket, çalışanlarının gelişimine destek olmak için her sene yaklaşık 500 milyar doların üzerinde kurumsal eğitim harcaması yapıyor. Şirket başına ortalama eğitim bütçesi 2,5 milyon TL olan Türkiye’de ise şirketler, çalışanlarına kişi başı 462 TL eğitim bütçesi ayırıyor. Yurt dışında ise bu rakam çalışan başına ortalama 1.000 dolara kadar ulaşıyor. Her bir çalışan yılda yaklaşık 33,5 saatini, yani 3,5 gününü kurumsal eğitimlere ayırıyor. Yeterli kurumsal eğitimin alınmaması çalışanları mutsuz ederken, müşteri memnuniyetinin azalmasına ve önlenemeyecek çatışmalara neden olabiliyor. London School of Economics’in (LSE) 73 ülkeden 1,8 milyon çalışanın verilerini analiz ederek hazırladığı rapora göre; mutlu çalışanlar, daha üretken olup işten ayrılmayı düşünmezken müşteri sadakati ve şirket karlılığını da artırıyor. Çalışanların memnuniyeti arttıkça verimlilik yüzde 26 oranı da yükselirken, çalışan sirkülasyonu ise yüzde 25 oranında azalıyor.



Talep edilen içeriklerin yüzde 76’sı yüz yüze eğitim ve etkinliklerden oluşuyor


Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP) tarafından yayınlanan Kurumsal Eğitim Araştırması verilerine göre; Türkiye’deki kurumsal şirketlerin eğitim ve gelişim birimlerinde, ortalama olarak 13 kişi çalışıyor. Eğitimlerin geliştirilmesi süreçlerine bakıldığında, eğitimlerin yaklaşık yüzde 35’inin kurum içi uzmanlar ya da eğitmenler tarafından geliştirildiği görülüyor. Danışmanlık veya eğitim şirketleriyle kuruma özel geliştirilen ya da satın alınan eğitimlerin oranı ise yüzde 55. Türkiye’de en çok alınan eğitim çeşitlerine bakıldığında ’liderlik ve kişisel gelişim’ yüzde 26’lık bir oranla ilk sırada yer alıyor. Her ne kadar teknoloji pek çok yenilikçi yöntem getirse de talep edilen içeriklerin yüzde 76’sı yüz yüze eğitim ve etkinliklerden oluşuyor.



Kurumsal eğitimler tek bir platformda buluşuyor


Dijital dönüşüm çağında, kurumsal şirketler iş süreçlerini dijitale taşıyarak verimliliklerini arttırmaya çalışıyor. Ancak iş gücü anlamında büyük bir hacim kaplayan kurumsal eğitim araştırmaları hala daha manuel yöntemlerle yapılıyor. Eğitimleri dijital dünyaya entegre etmeye hedefleyen online platform KATALOQ, kurumsal şirketlerin çalışanları için sağladığı her türlü eğitim, etkinlik, konuşmacı ve mekan arayışlarına kısa sürede çözüm bulacağı kaydediliyor. Beta sürecini başarıyla tamamlayan KATALOQ, Eylül 2019’da hizmet vermeye başlayacak.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:49
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