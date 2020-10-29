Türkiye'de satılan Fransız markaları hangileri? Fransız mallarına boykot hangi markalar
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'a yönelik açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız markalarına boykot çağrısında bulundu. Vatandaşlar Fransız ürünlerine boykot etmeye başlarken Türkiye'de satılan Fransız markaları hangileri? Fransız mallarına boykot hangi markalar merak ediliyor. İşte Türkiye'de satılan Fransız markaları...
Türkiye'de satılan Fransız malları! Fransız malları hangileri? Boykot edilen Fransız ürünleri listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Fransız markalarına yönelik alınan boykot kararının ardından vatandaşlar da Fransız mallarının neler olduğunu merak ediyor. Türkiye'de satılan Fransız markaları! Fransız malları hangileri? Fransız mallarına boykot kararının ardından Fransız mallarının hangileri olduğu araştırılmaya başlandı. Fransa kökenli markalar Türkiye'nin birçok noktasında kolaylıkla bulunuyor. Bu markaları almak istemeyen vatandaşlar da Fransız malları hangileri sorusuna yanıt arıyor
Türkiye'de satılan Fransız markaları hangileri?
Süpermarket: Gima, Dia Endi
Yoğurt: Yoplait
Şişe Suyu: Perrier, Evian
Oto Lastiği: Michelin, Uniroyal, Recamic
Oto Yedek Parça: Valeo
Otomobil: Peugeot, Citroen
Giyim: Lacoste , Givenchy, Yves Saint Laurent, Etam, René Derby, Sonia Rykiel, Daniel Hechter
Çanta: Longchamps, Lancel, Louis Vuitton
Şampuan: L'Oreal, Studio Line, Lancome
Saç ürünleri: L'Oreal, Studio Line, Garnier, Kerastase
Bebek giyim, mama, oyuncak: Bledina, Mellin, Majorette, DPAM, Petit Bateau
Kozmetik: L'Oreal, La Roche Posay, Bihterm, Christian Dior, Clarins, Vichy
Parfüm: Chanel, Christian Dior, Clarins, Drakkar Noir, Fahrenheit, Lancome,Lavendar Harvest
Cilt Bakım ürünleri: Clarins, Guerlain, Avene
İnşaat: Ondulin Avrasya (Onduline -Bituline-Isoline), Lafarge, Chryso, Weber Markem
Seyahat: Air France, Club Med, Fransız Kültür Merkezi
Tıraş Bıçağı : BIC
Çakmak:BIC, Cartier
Kırtasiye: BIC, Sheaffer
Spor Ekipmanı: Le coq sportif
Motosiklet, Bisiklet: Peugeot