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Spor Türkiye'de oynayan basketbolcunun aracına TIR dorsesi devrildi!
Spor

Türkiye'de oynayan basketbolcunun aracına TIR dorsesi devrildi!

Yeniakit Publisher
2023-04-29 14:10:00 -
Türkiye'de oynayan basketbolcunun aracına TIR dorsesi devrildi!

Bakırköy'de bir TIR dorsesi, Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi. Ünlü basketbolcu kazada yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.

DHA'nın haberine göre, aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.

Bakırköyde TIRın dorsesi Anadolu Efeste oynayan Bryant Dunstonın aracının üzerine devrildi

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