Türkiye'de oynayan basketbolcunun aracına TIR dorsesi devrildi!
Bakırköy'de bir TIR dorsesi, Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın aracının üzerine devrildi. Ünlü basketbolcu kazada yaralandı, hastanede tedavi altına alındı.
Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde ilerleyen TIR'ın üst geçide çarpması nedeniyle dorsesi Anadolu Efes'te oynayan ABD'li basketbolcu Bryant Dunston'ın kullandığı aracın üzerine devrildi.
DHA'nın haberine göre, aracında sıkışan Dunston yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan Bryant Dunston hastaneye kaldırıldı.
Aktüel
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