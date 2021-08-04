Türkiye'de orman yangınlarının 8'inci gününde son durum

Bir haftadır süren orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Birçok kişi ve kurum, orman yangınlarını söndürmek için seferber oldu. İletişim Başkanlığı, yangınla mücadelede gelinen son noktayı 'Devletimiz Ormanlarımız İçin Seferber' notuyla açıkladı.

174 orman yangını çıktı

Twitter hesabı üzerinden '#YeşilVatan ve #StrongTürkiye' etiketiyle paylaşılan bir afişte, 174 orman yangını çıktığı belirtildi.

13 yangın devam ediyor

Yapılan çalışmalarla saat 09.30 itibarıyla 174 yangından 161'inin kontrol altına alındığı harita üzerinde aktarılırken, 11 yangının ise halen devam ettiği ifade edildi.

161'i kontrol altına alındı

İletişim Başkanlığı'nın yayınladığı afişin açıklamasında, "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 174 adet orman yangınının 161'i devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.