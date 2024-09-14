Türkiye'de o bölgeye yoğun ilgi var: Dört gemiyle denizden toplam 10 bin turist akın etti! Hiç bu kadar olmamıştı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesine bugün gelen 4 kruvaziyer gemisi toplam 10 bin turist getirdi. Gemilerden inen turistlerin bir kısmı turlara katılara Efes antik kenti ve Meryem Ana başta olmak üzere ören yerlerini gezerken, bir kısım da ilçede kalıp alışveriş yaptı.

BİNLERCE TURİST AKIN ETTİ!

Kuşadası Ege Port Limanı'na bugün Bahamalar bayraklı Norwegian Gateway ve Voyager Of The Seas, Malta bayraklı Marella Discovery ve Celestyal Discovery kruvaziyer gemileri geldi. Dört gemi ilçeye, toplam 10 bin turist getirdi. Turistlerin bir kısmı tur programı kapsamında Efes ve Meryem Ana turuna katılmak üzere otobüslerle ilçeden ayrıldı. Kalan turistlerin ise ilçe merkezinde gezip, kafe ve restoranlarda oturdu, alışveriş yaptı. (DHA)