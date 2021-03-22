İşsizlik sorunu ne yazık ki pek çok ülkede yaşanan önemli sorunlardan biri. Özellikle pek çok Avrupa ülkesinde salgın sebebiyle işsizlik rakamları tırmanışa geçti. Türkiye’de ise rakamlar 2019’a göre azaldı. Peki, Türkiye’de kaç kişi işsiz?

Türkiye'de ne kadar işsiz var? TÜİK işsizlik rakamları

Türkiye İstatistik Kurumunun "İşgücü İstatistikleri 2020" verilerine göre, ülke genelinde işsiz sayısı geçen yıl 2019'a kıyasla 408 bin kişi azalarak 4 milyon 61 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı, Kovid-19 salgınının etkili olduğu geçen yıl bir önceki yıla göre 0,5 puan düşerek yüzde 13,2'ye geriledi.

2019'da işsizlik oranı yüzde 13,7, işsiz sayısı ise 4 milyon 469 bin olarak açıklanmıştı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması'nda, bu yıl ocaktan itibaren, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile eş zamanlı olarak, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 19. Çalışma İstatistikçileri Konferansı (ICLS) kararlarına ve ilgili AB tüzüğüne uyum sağlamak amacıyla yeni düzenlemelere geçilmişti. Belirtilen düzenlemelere ilişkin sonuçlar ilk defa Ocak 2021 haber bülteniyle birlikte kamuoyuyla paylaşılırken, 2020 yıllık sonuçları eski tanım ve kavramlar dikkate alınarak hesaplandı.

Geçen yıl tarım dışı işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan azalışla yüzde 15,3 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0,1 puanlık azalışla yüzde 25,3'e gerilerken, 15-64 yaş grubunda da 0,6 puanlık düşüşle yüzde 13,4 olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı 1 milyon 268 bin kişi azalarak 26 milyon 812 bin kişiye, istihdam oranı da 2,9 puan azalışla yüzde 42,8'e geriledi. Bu oran erkeklerde yüzde 59,8, kadınlarda yüzde 26,3 olarak belirlendi.

Geçen yıl 4 milyon 716 bin kişi tarım, 5 milyon 497 bin kişi sanayi, 1 milyon 538 bin kişi inşaat, 15 milyon 60 bin kişi hizmet sektöründe istihdam edildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında istihdam edilenlerin sayısı tarımda 381 bin, sanayide 64 bin, inşaatta 12 bin, hizmet sektöründe 812 bin kişi azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 17,6'sı tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 5,7'si inşaat, yüzde 56,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı. Bir önceki yılla karşılaştırıldığında 2020'de sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,7 puan, inşaat sektörünün payı 0,2 puan artarken, tarım sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,3 puan azaldı.

İş gücü, geçen yıl 30 milyon 873 bin kişi, iş gücüne katılım oranı yüzde 49,3 oldu. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 68,2, kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak gerçekleşti.