Türkiye’de milli hesap yaşatmayan Twitter’da FETÖ’cü etkisi!

Yeni Akit Ankara

Dünya çapındaki sosyal medya devi Twitter’ın özellikle milli ve muhafazakar hesaplara alerjisinin olduğu, bu tür hesap sahiplerinin paylaşımlarına erişimlerin kısıtlandığı, zamanla hesapların engellendiği ve kapatıldığı yönündeki şikayetler artarken, bunun nedenlerinden birinin, firmanın ABD’deki merkezinde çok sayıda Türkiye düşmanı ihanet ve terör örgütü FETÖ üyesinin çalışması olduğu gösteriliyor.

Twitter’ın Türkiye aleyhtarlığı, FETÖ’cülerden mi kaynaklanıyor?

FETÖ’cülerin zaman zaman Twitter merkezinden paylaştığı hatıra fotoğrafları, bu iddiayı doğruluyor. FETÖ’cülerin paylaşımlarından birinde, bazı fertleri FETÖ firarisi olarak yurt dışında yaşayan Gaziantepli Nakıboğlu ailesinden Bahaeddin Nakiboğlu ile Erdoğan Bahtiyar ve Twitter’de çalışan FETÖ’cü mühendis İbrahim Okuyucu’nun, samimi bir sohbet ortamında objektife poz verdiği görülüyor. İbrahim Okuyucu, FETÖ yayın organı Zaman Gazetesi başta olmak üzere, yıllardır FETÖ’cü yayın organlarında “Twitter’da çalışan başarılı Türk mühendisi” şeklinde sunuluyordu. FETÖ’cülerin Twitter ile bu kadar içli dışlı olması, sosyal medya devinin Türkiye ve Türkiye’deki milli hesaplara karşı uyguladığı sansür ve ayrımcı politikalarını izah ediyor.

AA: Ofis kiralama işi yapıyorlar ve firari FETÖ’cülere destek oluyorlar!

Nakıboğlu ailesi, 27 Temmuz 2018 tarihli Anadolu Ajansı haberine konu olmuş ve haberde “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararları bulunan Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, Türkiye’den kaçırdıkları bu kaynakla Amerika’da Silikon Vadisi’nde işyeri açtı. Firari Osman Nakıboğlu, işyerinden çıkışında beyaz renkli son model Mercedes aracına binerken AA tarafından görüntülendi. Ayrıca Nakıboğlu ailesine ait 3-4 lüks araç daha olduğu öğrenildi. Firari baba oğul, Silikon Vadisinde girişimcilere farklı büyüklük ve tipte lüks ofis ve toplantı mekanları kiralama işi yapan ‘Innoworld’ isimli şirketi yönetiyor” bilgilerine yer verilmişti.