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Sağlık Türkiye'de maymun çiçeği görüldü iddiası! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi
Sağlık

Türkiye'de maymun çiçeği görüldü iddiası! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2024-08-16 17:53:00 -
Türkiye'de maymun çiçeği görüldü iddiası! Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sakarya'da Senegalli bir kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığı ve karantina altına alındığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan iddia sonrası Sakarya Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

Sakarya Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan Senegallinin M çiçeği hastası olmadığını bildirdi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, çeşitli medya organlarında yer alan "Sakarya'da maymun çiçeği şüphesiyle bir kişi karantinaya alındı" başlıklı haberlerin ardından kamuoyunu bilgilendirmek üzere açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi.

 MAYMUN ÇİÇEĞİ DEĞİL KELEBEK HASTALIĞI

 Açıklamada, habere konu olan Senegal uyruklu hastanın öyküsünde iki yıldır devam eden ve halk arasında "kelebek hastalığı" olarak da bilinen Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) hastası olduğunun belirlendiği kaydedilerek "Hastanın SLE tedavisi devam etmektedir. Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup iddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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