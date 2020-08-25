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Aktüel Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı
Aktüel

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu - Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu - Sağlık Bakanı Koca: - "Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var" - "Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:23:32 -
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 238 bin 795'e ulaştı

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 98 bin 231 test yapıldı, 1502 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 24 hasta vefat etti, 887 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795'e çıktı.

Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, vaka sayısı 261 bin 194, vefat sayısı 6 bin 163 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.

- "Bugün 6,5 milyon test sayısını geçtik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün toplamda 6,5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1500'den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak."

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