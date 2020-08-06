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Aktüel

Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1153 kişiye tanı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu - 1040 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 220 bin 546'ya ulaştı - Sağlık Bakanı Koca: - "Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az" - "Bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir"

Yeniakit Publisher
2020-08-06 20:58:20 -
Türkiye'de Kovid-19'dan 220 bin 546 kişi iyileşti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 237 bin 265, can kaybı 5 bin 798 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 54 bin 494 test yapıldı, 1153 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 1040 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 220 bin 546 oldu.

Toplam test sayısı 5 milyon 81 bin 802, vaka sayısı 237 bin 265, vefat sayısı 5 bin 798 olarak kayıtlara geçti. Ağır hasta sayısı 580, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,3 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İyi haberlere sadece sıkı tedbirler dayanak olabilir."

- "Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı bir diğer paylaşımında da "Aramızda dağlar yok. Mesafeyi ayarlayın. Hastalık, sadece kurallara uyanı uymayandan ayırıyor." ifadelerine yer verdi.

Koca, "64 yaş ve altını" iki kat tedbirli olmaya davet ederek, "Bir büyükleri, bir kendileri için." ifadesini kullandı.

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