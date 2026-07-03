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Teknoloji Tek başına 150 gb yer kaplıyor! ‘Sistem Verisi’ sorununu çözecek 3 etkili yöntem
Teknoloji

Tek başına 150 gb yer kaplıyor! ‘Sistem Verisi’ sorununu çözecek 3 etkili yöntem

Yeniakit Publisher
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Tek başına 150 gb yer kaplıyor! ‘Sistem Verisi’ sorununu çözecek 3 etkili yöntem

iPhone’ların hafızasını sessizce yok eden ve bazen 150 GB’a kadar yer kaplayan “Sistem Verisi” gizeminden kurtulmanın en kesin yolu, cihazı eksiksiz yedekledikten sonra fabrika ayarlarına sıfırlamaktan geçiyor.

iPhone kullanıcılarının hafıza çilesi bitmek bilmiyor. Fotoğraflar, videolar ve devasa uygulamalar derken zaten ucu ucuna yeten saklama alanları, bu kez arkasında iz bırakmayan ilginç bir sorun tarafından işgal ediliyor.

 

Reddit'te bu sorundan muzdarip bir kullanıcı, 128 GB'lık iPhone'unun tam 86,96 GB’ını "Sistem Verileri" tarafından kullanıldığını gösteren bir ekran görüntüsü paylaştı.

 

"SİSTEM VERİLERİ" 100 GB+ YER KAPLIYOR

Esasında bahsettiğimiz bu kullanıcı yalnız değil. Reddit'te diğer kullanıcılar arasında sistem verilerine 100 GB, hatta tam 150 GB kaptıranlar var. Bu kronik hatanın, Apple harita veya tarayıcı önbelleklerinin çığ gibi büyümesinden kaynaklandığı düşünülüyor.

Doğrudan Apple'ın çözüm önerisi olmasa da uygulayabileceğiniz işe yarar çözümler var.

"İPHONE SİSTEM VERİLERİ ÇOK YER KAPLIYOR" SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

1. EN ETKİLİ ÇÖZÜM: YEDEKLE VE SIFIRLA

Birçok kullanıcının imdadına yetişen en kesin yöntem telefonun tamamen temizlenmesi. Önce iPhone'unuzu iCloud veya bilgisayarınıza eksiksiz yedekleyin. Ardından telefonu fabrika ayarlarına sıfırlayın ve yedeğinizi geri yükleyin. Bu işlem, biriken tüm gereksiz sistem çöplerini kalıcı olarak temizleyecektir.

2. KULLANILMAYAN UYGULAMALARI SİLİN

Ayarlar > Uygulamalar > App Store menüsüne gidin ve "Kullanılmayanları Sil" seçeneğini aktif hâle getirin. Bu özellik, verilerinizi kaybetmeden uzun süredir açmadığınız uygulamaları kaldırarak sistemi rahatlatır.

3. ÖNBELLEK TEMİZLİĞİ YAPIN

Sık kullandığınız internet tarayıcısının (Safari, Chrome) geçmişini temizleyin. Ayrıca Podcast veya müzik uygulamalarının indirme geçmişini kontrol edin. İçerisinde devasa harici veri barındıran oyunları silip yeniden yüklemek de biriken verileri yok etmenin pratik bir yoludur.

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