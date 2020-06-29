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Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 171 bin 809 kişi iyileşti

Son 24 saatte 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu - 1214 kişinin daha iyileşmesiyle tedavisi tamamlananların sayısı 171 bin 809'a ulaştı - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde" - "Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz"

Yeniakit Publisher
2020-06-29 20:26:08 -
Türkiye'de Kovid-19'a yakalananlardan 171 bin 809 kişi iyileşti

ANKARA (AA) - Türkiye'de son 24 saatte 1374 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 198 bin 613, can kaybı 5 bin 115 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 51 bin 14 test yapıldı, 1374 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1214 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 331 bin 158, vaka sayısı 198 bin 613, vefat sayısı 5 bin 115 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1018, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 375, toplam iyileşen hasta sayısı ise 171 bin 809 oldu.

- "Tedbirlerde dikkatli değiliz"

Bakan Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız dünkünden 18, bugün iyileşenlerdense 160 fazla. Yatırılarak tedavi edilenlerle yeni taburcu edilen hastaların sayısı dengede. Yoğun bakımdaki artış olağan düzeyde. Vaka sayılarını azaltmada yeterince kararlı, tedbirlerde dikkatli değiliz." ifadelerini kullandı.

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