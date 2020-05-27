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Sağlık

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 431 kişi oldu. Bugün 21 bin 43 test yapılırken bin 35 kişide yeni vaka görüldü, bin 286 kişi de iyileşti.

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 431 kişi oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 20:34:27 -
Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 431 kişi oldu. Bugün 21 bin 43 test yapılırken bin 35 kişide yeni vaka görüldü, bin 286 kişi de iyileşti.

Türkiye’de korona virüsten son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 4 bin 431 kişi oldu. Bugün 21 bin 43 test yapılırken bin 35 kişide yeni vaka görüldü, bin 286 kişi de iyileşti.

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