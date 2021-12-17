Türkiye'de korkutan görüntü! Dev yılan toprağı yara yara yüzeye çıktı

Türkiye'deki bir köyde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, toprağın yarıldığı anlar yer aldı. Durumu fark eden köylüler ilk başta deprem olduğunu sandı ancak daha sonra fark ettikleri bir detay yüzünden asıl durumu öğrendiler.

Dev yılan üzerindeki toprağı da atarak ilerledi

Videoda, dev bir yılanın üzerindeki toprağı da atarak istikametine doğru ilerlediği görüldü. Bu anda vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Topraktan uzakta duran vatandaş, yılanın hareketlerini saniye saniye izledi.

Anakonda olduğu iddia edildi

Türkiye'de bu kadar büyüklüğüne ender rastlanan yılanın, anakonda olduğu iddia edildi. Dünyanın en büyük yılanı olduğu bilinen anakondalar, zehirli olmamalarıyla tanınır. Ancak avlarını yakaladıklarında sımsıkı sararak büyük bir baskı oluşturur ve boğarak öldürürler.