Türkiye'de korkutan görüntü! Dev yılan toprağı yara yara yüzeye çıktı
Türkiye'de olduğu iddia edilen görüntüde, vatandaşlar önce deprem olduğunu sandı ama gerçek bambaşka çıktı. Dev yılan, üzerindeki toprağı da yararak istikametine doğru ilerledi.
Türkiye'deki bir köyde kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, toprağın yarıldığı anlar yer aldı. Durumu fark eden köylüler ilk başta deprem olduğunu sandı ancak daha sonra fark ettikleri bir detay yüzünden asıl durumu öğrendiler.
Dev yılan üzerindeki toprağı da atarak ilerledi
Videoda, dev bir yılanın üzerindeki toprağı da atarak istikametine doğru ilerlediği görüldü. Bu anda vatandaşın cep telefonu kamerası da kayıttaydı. Topraktan uzakta duran vatandaş, yılanın hareketlerini saniye saniye izledi.
Anakonda olduğu iddia edildi
Türkiye'de bu kadar büyüklüğüne ender rastlanan yılanın, anakonda olduğu iddia edildi. Dünyanın en büyük yılanı olduğu bilinen anakondalar, zehirli olmamalarıyla tanınır. Ancak avlarını yakaladıklarında sımsıkı sararak büyük bir baskı oluşturur ve boğarak öldürürler.