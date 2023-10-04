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Aktüel Türkiye'de komşuluk bitti... Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü eskide kaldı
Aktüel

Türkiye'de komşuluk bitti... Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü eskide kaldı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 15:54:00 -
Türkiye'de komşuluk bitti... Komşu komşunun külüne muhtaçtır atasözü eskide kaldı

Türk halkının misafirperverliği ve komşu ilişkilerini dijitalleşme iyice vurdu. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42.8'i komşularına pek gidip gelmiyor. Bundan daha vahimi ise vatandaşların yüzde 27.4'ü komşusuna hiç güvenmiyor.

Türk halkının misafirperverliği ve komşu ilişkilerini dijitalleşme iyice vurdu. Yapılan araştırmaya göre Türk halkının yüzde 42.8'i komşularına pek gidip gelmiyor. Bundan daha vahimi ise vatandaşların yüzde 27.4'ü komşusuna hiç güvenmiyor.

Areda Survey tarafından yapılan bir araştırma çok konuşulacak. Komşuluk ilişkileri konusunda yapılan araştırmanın sonuçları tartışma yaratacak.

Türkiye'de aileden sonra gelen ve en güçlü sosyal bağ olarak nitelendirilen komşuluk ilişkileri modern zamanlarda neredeyse kalmadı. Özellikle büyükşehirlerdeki yaşam tarzı mekansal olarak yakın olsa da insanların sosyal ve duygusal olarak birbirlerine ne denli uzak olduğu araştırma ile ortaya çıktı.

Pandemi ve üzerine dijitalleşmenin hayatın önemli bir kısmını kaplaması sonrası sosyal ilişkilerin yerini sanal ilişkilere aldı.

Areda Survey tarafından 2021-2022 ve 2023 yıllarında gerçekleştirdiği komşuluk araştırması verileri de bu durumu destekler nitelikte. “Komşularınızla birbirinize gidip gelir misiniz?” şeklinde yöneltilen soruya “Pek gidip gelmeyiz” cevabını veren katılımcıların oranı yüzde 42,8 çıktı. “Sürekli gidip geliriz” diyenler ise yüzde 19'da kaldı.
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ERKEKLER DAHA AZ GÜVENİYOR

Araştırmada “Komşularınıza güven bakımından aşağıdakilerden hangisine katılırsınız?” sorusuna verilen cevaplar incelendiğinde pandemi sonrası normalleşme sürecini temsil eden 2022’de komşuya artan güvenin; sanal ilişkilerin iyice güçlenmesinin etkisiyle 2023’de tekrar düşüşe geçti. güven sorusuna “Hiç güvenmem” diyenler 2022’de yüzde 23,4 oranındayken 2023 yılında yüzde 27,4'e yükseldi. "Komşuma Her konuda güvenirim” diyenler ise yüzde 7'yi geçmiyor.

Komşuya duyulan güvenin cinsiyetlere göre de farklılık gösterdiği görülüyor. 2023 yılı verilerine göre kadınların yüzde 21,6'sı komşusuna hiç güvenmediğini, yüzde 3,9'u her koşulda güvendiğini ifade ediyor. Erkeklerin ise yüzde 32,7'si hiç güvenmediğini, yüzde 9,9'u ise her koşulda güvendiğini belirtiyor.

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