Türkiye'de kimse yüzüne bakmıyor! Herkes çöpe atıyor ama Asya ülkesi bizden almak için kapımızı çaldı
Dünyanın en büyük meyve ve sebze üreticilerinden biri olan Hindistan, Türkiye'den narenciye kabuklarını ithal etmek için harekete geçti.
Limon, greyfurt, portakal, mandalina veya diğer favori narenciye meyvelerinizin kabukları genelde çöpe atılıyor.
Bu kabuklara bir Asya ülkesi resmen talip oldu.
Hindistan’da baharat, kurutulmuş bitki ve ot gibi ürünlerin üretimini, ihracatını ve ithalatını yapan firma, Türkiye’den narenciye kabukları satın almak istiyor.
Mutfaklarda tatlandırıcı ve aroma verici, tatlı dokusu, çay ve daha birçok farklı şekillerde kullanılabilen narenciye kabuklarına yönelik bir alım ilanı bugün Hindistan’dan e-ihracat platformu TurkishExporter’a geldi.
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